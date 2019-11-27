İSKİ: 2020'de su fiyatı 2018'le aynı olacak

İSKİ'den İstanbul'da suya yüzde 80'e varan zam yapılacağı şeklindeki haberler üzerine açıklama geldi. Su fiyatlarında yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin bugün medyada yer alan ve bazı semtlerde dağıtılan imzasız broşürlerde öne sürülen iddia ile ilgili açıklamada, 2020'de 1 metreküp su birim fiyatının 'Konut 1 Tarifesi' için 4.80 TL olarak belirlendiği ve bu rakamın 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynı olduğu belirtildi.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

Düzce'den Kırklareli'ne değin geniş bir coğrafyadan İstanbul'a su temin eden İSKİ'nin maliyetlerinde (enerji-dövizle alınan kimyasallar vb.) önemli miktarda artış olmuştur. Buna karşın su birim fiyatlarında artış değil indirim yapılmıştır. 1 Ocak 2019 tarihinde yüzde 13,5 ve 21 Mayıs 2019 tarihinde yüzde 46'ya varan bir indirim yapılmıştır. İstanbul'da şu an 1 metreküp su fiyatı Konut 1 tarifesinde 4.00 TL'dir ve bu rakam 2015 yılı Kasım ayı fiyatı ile aynı durumdadır. Aynı tarihte dolar kuru 2,80 TL iken, bugün dolar kuru 5,76 TL'dir. (Artış Oranı yüzde 34,5) Enerji birim fiyatı ise 2015 yılı Kasım ayında 0,32 TL iken, bugün bu rakam 0,55 TL'dir. (Artış Oranı yüzde 71.9) İstanbul'da tüm içme suyu ve çevre koruma işletme faaliyetleri devam ederken, şehrin geleceği için de su ve çevre koruma yatırımları devam etmektedir. Nitekim bu yatırımların yüzde 75'i de 2016-2017 ve 2018 yılında başlatılan yatırımlardır.

2020'DE GELİR-GİDER EŞİTLİĞİ ÖNGÖRÜLDÜ

2020 yılı İSKİ bütçesi için "denk bütçe" yani gider-gelir eşitliği öngörülmüş ve yeni su birim fiyatları bu doğrultuda belirlenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan bütçe ile İstanbul'da 1 metreküp su birim fiyatı Konut 1 tarifesi için 4,80 TL olarak belirlenmiştir ve bu rakam İstanbul'da 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynıdır.

KONUT 3 TARİFESİ GERİ GELECEK

Geçtiğimiz yıllarda uygulaması iptal edilen, 'Konut 3 Tarifesi'nin de yeniden yürürlüğe girmesi İSKİ tarafından öngörülmektedir. Böylece 1 ayda 21 metreküpten (ton) fazla su tüketenlerin su birim fiyatları farklı olacaktır. Bu sayede çok tüketenden çok, az tüketenden az ücret alınacak ve bilinçli su tüketimi (su tasarrufu) teşvik edilmiş olacaktır. Dünyanın en başarılı su idarelerinden birisi ve hiçbir kar amacı olmayan bir kamu kurumu olan İSKİ, 2020 yılı su birim fiyatları, görüleceği üzere geçtiğimiz yılın su birim fiyatlarını dahi geçmemektedir. Hal böyle iken İstanbul'da kapılara broşür dağıtarak ya da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak İstanbullar tedirgin edilmektedir.