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Öğretmenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı
 27 Kasım 2019 18:35
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Öğretmenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı.

Ceylanpınar ilçesinin Göllegöç Mahallesi kırsalında 63 SC 032 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobilde bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen 5 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek, yaralı öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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