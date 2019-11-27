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Ağrı'da terör operasyonu: 12 gözaltı

Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
 27 Kasım 2019 18:58
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Ağrı'da terör operasyonu: 12 gözaltı

Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli ile örgüte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince kent merkezi, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 2 şarjör ve 79 mermi ile örgütsel materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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