İçişleri'ne ilişkin düzenlemeler teklifindeki o madde çıkarıldı
|27 Kasım 2019 19:10
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Üst üste 2 yıl yetersiz bulunan 1'inci sınıfa ayrılmış mülki idare amirinin, bir başka değerlendirme amirinin emrine atanmasını öngören madde, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinden çıkarıldı.
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri, maddeleri üzerinden devam ediyor.
Teklifin 1'nci maddesinin düzenlemeden çıkartılması için AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP grupları ayrı ayrı önerge verdi.
Kabul edilen önergeyle, mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre üst üste 2 yıl yetersiz bulunan 1'inci sınıfa ayrılmış mülki idare amirinin, bir başka değerlendirme amirinin emrine atanmasını, burada da yetersizliği halinde ise durumu değerlendiren mülkiye müfettişinin raporunun olumsuz olması halinde, İçişleri Bakanı onayıyla 1'inci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybetmesini öngören madde tekliften çıkartıldı.
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