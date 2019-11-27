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EGM: 60 bin personel eğitilecek

Kadın Destek Uygulamasının (KADES) yaygınlaştıracağını, kadına şiddet konusunda oldukça duyarlı olduklarını vurgulayan Aktaş, şikayet söz konusu olmasa dahi inisiyatif alarak şikayet konusunu ciddiyet ile takip ettiklerini söyledi. Aktaş, "Asayiş Dairesi Başkanlığınca 3 ay içerisinde Polis Merkezi Amirliklerinde çalışan 60 bin personele eğitim verilecek.
 27 Kasım 2019 19:14
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EGM: 60 bin personel eğitilecek

Kadına yönelik şiddete karşı hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması programı kapsamında polis merkezi amirliklerinde çalışan 60 bin personele eğitim verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Aktaş başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımıyla Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Toplantıda terörle mücadelede alınan önleyici tedbirler hakkında bilgi veren Aktaş, terör örgütleriyle mücadelede başarılı bir dönem geçirdiklerini belirterek, 40 yıldır mücadele edilen PKK ile polis bölgesinde yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısında iyi bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Aktaş, "Geçen hafta MİT ve sonrasında jandarmanın katılımı ile yürüttüğümüz operasyonları sonuçlandırdık. Yaklaşık 2 ton civarında Şırnak'ta patlayıcı ele geçirildi. Bu kapsamda DHKP-C'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonda da çok sayıda DHKP-C'li terör örgüt mensubu tutuklandı. FETÖ ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Aynı kararlılık ve azimle çalışmalara devam edelim. Bu başarılı çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kış lastiği uygulamasının da 1 Aralık'ta başlayacağına işaret eden Aktaş, tüm iletişim araçlarıyla halkın bilgilendirileceğini, özellikle 1 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücülerinde psikoteknik test raporunu alınıp alınmadığını kontrol edileceğini söyledi.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde Trafik Güvenliği Bölge Toplantıları düzenlenecek, 4 ayrı bölge teftiş edilecektir. Buralarda daha önce planladığımız hedeflere ulaşıp ulaşmadığımız yerinde tespit edilerek eksik kaldığımız yönlerimiz gidermeye çalışacaklardır."

Kadın Destek Uygulamasının (KADES) yaygınlaştıracağını, kadına şiddet konusunda oldukça duyarlı olduklarını vurgulayan Aktaş, şikayet söz konusu olmasa dahi inisiyatif alarak şikayet konusunu ciddiyet ile takip ettiklerini söyledi. Aktaş, "Asayiş Dairesi Başkanlığınca 3 ay içerisinde Polis Merkezi Amirliklerinde çalışan 60 bin personele eğitim verilecek. KADES uygulamasının yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar ortaya koyalım. Uygulamayı 353 bin kişi indirmiş olup ihbar sayısı ise 16 bindir." dedi.
Anadolu Ajansı
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