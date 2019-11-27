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'Kamu bankaları tarihinin en büyük karını açıklayacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları tarihinin en büyük karını açıklayacak" dedi.
 27 Kasım 2019 19:22
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'Kamu bankaları tarihinin en büyük karını açıklayacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları tarihinin en büyük karını açıklayacak" dedi.

"2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak"

"20 milyon mükellefte 50 bin mükellef söz konusu."

"2019'da 84 ton altın ihracatı gerçekleştirdik" dedi.

Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor.

"Hem elektriğe hem doğalgaza 2019 Kasım itibariyle yüzde 19 bir artış var"
Memurlar.Net
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