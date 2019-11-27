Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
|27 Kasım 2019 19:26
|Yazdır
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.
YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dünya Diş Hekimliği Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nı kutladı.
Şevli, öğrencilerin 5 yılın sonunda akademisyenlerin desteğiyle çok iyi yetişeceklerine inandığını söyledi.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ise beyaz önlüğün hekimliğin simgesi olduğunu ifade etti.
Beyaz önlüğün, dürüstlüğün, aydınlığın ve saflığın simgesi olduğunu vurgulayan Tüfenkçi, şunları kaydetti:
"Diş hekimliği yalnızca bir meslek değildir, diş hekimliği bilimdir, sanattır, estetiktir ve bir yaşam biçimidir. Birer hekim olarak ilkeleriniz; çalışkanlık, dürüstlük, insan hakları ve etik değerlere saygı olmalıdır. Her ne iş yapıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun, insan onuruna yakışmayan işlerden uzak durun."
Tören, konuşmaların ardından 1'inci sınıf öğrencilerine doktor önlüklerinin, protokol üyelerince giydirilmesiyle sona erdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cerrahpaşa Tıp'ta amfilerde derslere başlandı
27 Kasım 2019 19:57
|OMÜ Rektörü: Öğretmenlerin kıymetini bilmeliyiz
26 Kasım 2019 20:28
|Van'da matematik profesörleri yetişecek
26 Kasım 2019 20:01
|'Eğitim başta olmak üzere tüm kurumlara liyakati getirmeliyiz'
25 Kasım 2019 23:13
|YÖK Başkanı Saraç'a Fahri Doktora unvanı
25 Kasım 2019 19:53
|Murat Ülker'den Şehir Üniversitesi açıklaması
25 Kasım 2019 19:43
|Bir üniversiteyi kapatan bütün üniversiteleri kapatmış gibidir
22 Kasım 2019 16:10
|Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
22 Kasım 2019 08:15
|Moda sektörüne üniversiteli tasarımcılar yetişiyor
21 Kasım 2019 19:57
|AÜ öğrencilerine Almanya'da staj imkanı
21 Kasım 2019 19:13