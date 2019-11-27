'Piyanonun altın kızı' Viyana'da birinci
|27 Kasım 2019 19:52
|Yazdır
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'na Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle katılan Nil Göksel, birincilik ödülüyle döndü. Aynı yarışmada Antalya'dan İpek Kara da ikincilik elde etti.
Nil Göksel, 16 ülkeden çeşitli yaş grubundan piyanistlerin eserleriyle katıldığı yarışmada, kendi yaş kategorisinde büyük başarıya imza atarak, Antalya'yı gururlandırdı. 2017 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nda piyano eğitimi almaya başlayan Nil Göksel, eğitimine Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda devam ediyor.
ÖDÜLLERİ TOPLADI
Nil Göksel daha önce de Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda, İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin düzenlediği 14. Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması'nda, İzmir Mozart Akademi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali ve Yarışması ile 17. Uluslararası Viva-Music yarışmalarında kendi kategorisinde birincilikler elde etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ceza kesilen yayadan polise: Hiç unutmayacağım
27 Kasım 2019 20:47
|79 yaşındaki adam 11 ayda 72 kitap okudu
27 Kasım 2019 20:32
|Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu
27 Kasım 2019 19:38
|Şehit kardeşinin tazminatını dolandırıcılara kaptırdı
27 Kasım 2019 19:34
|Başkente, Facebook istasyonu açılıyor
27 Kasım 2019 18:55
|Erdoğan'ın tanıttığı halıyı, 9 ay 24 saatte dokudular
27 Kasım 2019 18:50
|Doğu'da kar yağışı etkili olmaya başladı
27 Kasım 2019 16:22
|Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardı
27 Kasım 2019 13:59
|Dizel araç sahiplerine kötü haber... 2030'da üretim son
27 Kasım 2019 13:51
|Meteorolojiden 6 il için yağmur ve kar uyarısı
27 Kasım 2019 13:31