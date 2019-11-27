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'Piyanonun altın kızı' Viyana'da birinci

Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'na Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle katılan Nil Göksel (8), birincilik ödülüyle döndü. Aynı yarışmada Antalya'dan İpek Kara da ikincilik elde etti.
 27 Kasım 2019 19:52
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'Piyanonun altın kızı' Viyana'da birinci

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'na Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle katılan Nil Göksel, birincilik ödülüyle döndü. Aynı yarışmada Antalya'dan İpek Kara da ikincilik elde etti.

Nil Göksel, 16 ülkeden çeşitli yaş grubundan piyanistlerin eserleriyle katıldığı yarışmada, kendi yaş kategorisinde büyük başarıya imza atarak, Antalya'yı gururlandırdı. 2017 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nda piyano eğitimi almaya başlayan Nil Göksel, eğitimine Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda devam ediyor.

ÖDÜLLERİ TOPLADI

Nil Göksel daha önce de Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda, İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin düzenlediği 14. Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması'nda, İzmir Mozart Akademi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali ve Yarışması ile 17. Uluslararası Viva-Music yarışmalarında kendi kategorisinde birincilikler elde etti.
DHA
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