Dolandırıcılık suçundan aranan avukat tutuklandı
Giresun'da müvekkilini ziyaret için gittiği cezaevinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen avukat, tutuklandı.
|27 Kasım 2019 20:17
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Giresun'da müvekkilini ziyaret için gittiği cezaevinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen avukat, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde "uyuşturucu madde ticarete yapma veya bulundurma" suçundan tutuklu müvekkili O.H'yi ziyaret etmek isteyen avukat G.Y'nin, yapılan kimlik sorgusunda dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.
Cezaevi jandarması tarafından gözaltına alınan G.Y, Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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