İKM'lerin hükümlüyü darp ettikleri iddiası yalanlandı

Diyarbakır Cezaevi'nde bir hükümlünün "eli cebinde olduğu için" infaz koruma memurları tarafından darp edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Diyarbakır T2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Ş.D. isimli mahkumun ellerini cebinden çıkarmadığı için infaz koruma memurları tarafından darp edildiğine yönelik "Diyarbakır Cezaevi'nde 'niye elin cebinde' dayağı" başlıklı haberler yapıldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Haberlerde adı geçen Ş.D, ceza infaz kurumumuzda haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, yaralama ve basit yaralama suçlarından hükümlüdür. Sağlık muayenesi için cezaevi revirine sevk edildiği sırada ve sağlık muayenesinden sonra koğuşuna götürülürken, Ceza İnfaz Kurumları Disiplin Yönetmeliğine aykırı hal ve hareketlerde bulunması nedeniyle görevli personeller tarafından uyarılmış ve akabinde koğuşuna konulmuştur. Hükümlünün, ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde bu olayla ilgili aktarımlarının yanlış ve eksik anlaşılması nedeniyle ablası tarafından olay bazı basın yayın organlarına gerçeği yansıtmayacak şekilde dayak olarak aktarılmıştır. Adı geçenin ablasının aynı konuda Cumhuriyet Başsavcılığımıza da ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, hükümlünün alınan sağlık raporunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanılmamıştır."

- "Darp yok, şikayet yok"

Söz konusu haberlerle ilgili hükümlü Ş.D'nin de ifadesine başvurulduğu aktarılan açıklamada, "Hükümlü Ş.D'nin şikayetçi sıfatıyla alınan beyanında, olayın farklı algılandığını, böyle bir darp olayının olmadığını, kimseden de şikayetinin bulunmadığını ifade etmiştir. Soruşturma safahatında toplanan deliller de benzer kanaati oluşturacak niteliktedir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan Adli ve İdari soruşturma devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.