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79 yaşındaki adam 11 ayda 72 kitap okudu

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kitap Kafe projesi ile yüzlerce vatandaş kitap okuma alışkanlığı kazandı. 2 bin seçkin yazardan 3 bin 700 kitaba sahip tesiste, 11 ayda en çok kitabı okuyanlardan birisi ise 72 kitap ile kafenin 79 yaşındaki en yaşlı üyesi oldu.
 27 Kasım 2019 20:32
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79 yaşındaki adam 11 ayda 72 kitap okudu

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kitap Kafe projesi ile yüzlerce vatandaş kitap okuma alışkanlığı kazandı. 2 bin seçkin yazardan 3 bin 700 kitaba sahip tesiste, 11 ayda en çok kitabı okuyanlardan birisi ise 72 kitap ile kafenin 79 yaşındaki en yaşlı üyesi oldu.

Pamukkale Belediyesi tarafından vatandaşların kitap okumasını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Kitap Kafe, hizmete girdiği günden bu güne kadar binlerce vatandaşın kitap okumasına fayda sağladı. Mini bir kütüphane olarak değerlendirilen ve 2 bin aktif üyesi bulunan Kitap Kafe'ye üye olan vatandaşlar istedikleri kitabı ödünç alarak ücretsiz bir şekilde okuyabiliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kitap Kafe'de 2 bin seçkin yazardan 3 bin 700 kitap bulunduğunu belirterek, kitap ve yazar sayısını her geçen gün artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Pamukkale Belediyesi'nin sosyal tesislerinden biri olan ve Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Pamuk Kafe Üniversite'nin hemen yanında bulunan Kitap Kafe büyük ilgi görüyor. Kitap Kafe'de en çok kitap okuyanlar sıralamasında ilk sırayı 78 kitap ile tıp öğrencisi Umut Furkan Yılmaz alırken, ikinciliği ise 72 kitap ile en yaşlı üyelerden olan 79 yaşındaki Cevdet Urel elde etti. Emekli olan ve yaklaşık 2 yıldır Kitap Kafe hizmetinden yararlanan 55 yaşındaki Önder Osman Alparslan 60 kitap ile üçüncü ve 67 yaşındaki emekli öğretmen Metin Oymak ise 45 kitap ile dördüncü sırada yer aldı.

"Pamukkale Belediyesi'nin bu hizmetinden dolayı ben şahsen çok memnunum"

Kitap Kafe'nin en çok kitap okuyan ve en yaşlı üyelerinden olan Cevdet Urel "Pamukkale Belediyemizin bu hizmetinden çok memnunum. Zaman zaman buraya gelip ödünç kitap alıyorum. Hatta benim burada okuduğum kitaplardan bazılarını buraya gelemeyen çevremdeki insanlara da veriyorum ve onların da kitap okumasını sağlıyorum. Çeşitli türlerde kitaplar ve birçok bilgi var burada. İnsan okudukça kendisini daha iyi tanıyor" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 7 aydır bu hizmetten faydalanıyorum"

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Umut Yılmaz, hizmetten memnun olduğunu ifade ederek, "Verilen hizmet gerçekten güzel. Yaklaşık 2 yıldır buradan ödünç kitap almaktayım. Kitap Kafe çok zengin bir içeriğe sahip. Kitap okumak benim için tek kelimeyle 'yaşam'. Kitap Kafe'de hizmet kusursuz ve her türden kitap da olunca, benim için vazgeçilmez bir yer oldu" dedi.

"Herkesin istediği kitaba ulaşmasına ve okumasına vesile oluyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise yaptığı açıklamada okumanın yaşının olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Pamukkale Belediyemizin hizmete sunduğu Pamuk Kafe Üniversite içerisindeki Kitap Kafe okurları bunu en iyi şekilde gösteriyor. Kitap Kafe'ye gelerek, kitap okuyan her yaştan vatandaşımız var. Üniversite bölgesine yakın olması maksadıyla genç okurlarımızın yanı sıra, emekli olmuş ama okumaktan vazgeçmemiş kitapseverlerimizde var. Üyelik sistemiyle çalışan Kitap Kafe'mizde en çok kitap okuyan kitapseverlerimize baktığımızda, ilk dördün üç kişisinin yaşlı olduğunu görüyoruz. Ne mutlu bize ki, gencinden yaşlısına vatandaşımızın istediği kitaba ulaşmasına ve okumasına vesile oluyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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