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'Hesabınız bahis sitesine aktarıldı' denilerek dolandırıldı

MALTEPE'de bir kişi bankadaki hesabının yasadışı bahis sitesine aktarıldığı ve adına kredi başvurusunda bulunulduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldı.
 27 Kasım 2019 21:07
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'Hesabınız bahis sitesine aktarıldı' denilerek dolandırıldı

Özel bir şirkette çalışan, dolandırıcıların talimatına uyarak 45 bin lirayı gösterilen hesaba yatıran Ünal Gündoğdu, "Çağrı merkezini aradığımda maalesef EFT yapıldığı için iş işten geçmişti. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. İnsanlara tek söyleyebileceğim şey; bu tarz işlemleri hiçbir zaman gelen numaralar üzerinden yapmamaları olur. Eğer bir işlem yapacaklarsa bizzat kendileri bankaya giderek ya da çağrı merkezini arayarak yapabilirler" dedi.

Ünal Gündoğdu, olayla ilgili şunları söyledi:

'Dün öğle saatlerinde çalışmış olduğum banka ismiyle arandım. Hatta numara da bankanın çağrı merkezi numarasının tıpatıp aynısıydı. Sadece bir tane numara farklıydı. Tabii o yoğunlukta fark edemeden telefonu açtım. Hesabımın üzerinden bir bahis sitesine para yönlendirmek istendiğini, aynı zamanda da kimlik bilgilerimin ele geçirilerek adıma kredi başvurusunda bulunulduğu aktarıldı. Bu işlemi benim yapıp yapmadığım soruldu. Ben de işlemleri yapmadığımı ilettim ve bunu onaylamadığımı belirttim. Hemen hesaplarımı donduracaklarını aktardılar. Akabinde kimlik bilgilerim ele geçtiği için eğer varsa diğer bankalar üzerinde de işlem yapabileceğini, bunun bir risk doğurduğunu, bunu Merkez Bankası aracılığıyla tüm bankaların bilgilendirileceğini ilettiler. Ben de onayladım, diğer bankalardaki durumu da güvence altına almak adına. Zaten bu konuşma esnasında diğer bankalar da beni aramaya başladı, çalıştığım banka numaraları. Ve bu numaralar da tıpa tıp aynı dediğim gibi. Onlar da benzer işlemleri aktardılar."

"OLAYIN VAHAMETİNE KAPILIP İSTEDİKLERİ İŞLEMLERE ONAY VERDİM"

Kendisine diğer sahte banka numaralarıyla hesaplarına giriş yapılmaya çalışıldığını ve kredi başvurusunda bulunulduğunu söylendiğini belirten Gündoğdu, şöyle devam etti:

"İşlemleri onaylamadım. Bunun üzerine tekrar işlem yapılmaması adına hesaplarımı güvence altına almak adına hesaplarımdaki mevcut tutarları merkez bankasına aktarılması gerektiğini tüm güvenlik işlemleri onaylandıktan sonra geri aktarılacağını belirttiler. Önce onaylamadım doğru bulmadığımı belirttim. O kadar profesyonelce sicil numaraları paylaştılar. 'Eğer istiyorsanız bankanızı arayın teyit edin, ondan sonra bizimle görüşün' dediler. 'Ama bunu yapmazsanız, bu çağrımız referanstır. Herhangi bir zarara uğrarsanız da biz banka olarak bu mesuliyeti kabul etmiyoruz' dediler. Bütün bankalar sizi arka arkaya arayınca bir panik haline sokup, bu kadar profesyonelce aynı tutumda bulunduklarında o an olayın vahametine kapılıp istedikleri işlemlere onay verdim. Para transferi gerçekleştirdim. Arkadaşlarım uyardı 'niye gönderiyorsun' dediklerinde 'çağrı merkezini arayayım, olmadı tanıdık birilerinin hesabına da gönderirim' dedim. Çağrı merkezini aradığımda maalesef EFT yapıldığı için iş işten geçmişti. Dolandırıldığımı anlattım. Hesapları geri çekmeye çalıştık ama maalesef henüz bir sonuç alamadık. Bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulundum. İnsanlara tek söyleyebileceğim şey; bu tarz işlemleri hiçbir zaman gelen numaralar üzerinden yapmamaları olur. Eğer bir işlem yapacaklarsa bizzat kendileri bankaya giderek ya da çağrı merkezini arayarak yapabilirler. Toplamda maalesef 45 bin liralık bir EFT gerçekleştirdim."

"BENZER DURUMLARIN SON DÖNEMLERDE ÇOK YAŞANDIĞINI BELİRTTİLER"

Şikayette bulunan Ünal Gündoğdu, "Çevremdeki insanlardan da benzer durumların son dönemlerde çok yaşandığını ilettiler. Özellikle bağlı olduğum şube müdürü hanımefendi beni aradığında biz son dönemlerde bu şikayetleri çok almaya başladık. Bu tarz sahte hesaplar üzerinden para transferleri yapıldığını belirtti. Çok yakın bir arkadaşıma yakın bir zamanda benzer bir uyarı yaparak yine telefonla arayarak şifre vs. tuşlatarak para transferi gerçekleştirmişler. Maalesef savcı hanım da son dönemlerde bu tarz durumların ısrarla artış gösterdiğini belirtti. Şu an şikayetimizi yaptık, beklemedeyiz. Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
DHA
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