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Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti

Güvenlik güçlerinin envanterinin yerli silahlarla güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında teslimatı yapılan Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatı sayısı 52 bini geçti.
 27 Kasım 2019 21:27
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Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın seri üretimi ve teslimatlar devam ediyor.

Tüfeklerin üretiminde görev alan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, yakın zamanda yeni teslimatlar yaptı.

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan 12 binden fazla MPT-76 ile toplam teslimat sayısı 52 bini aştı. Teslimatı yapılan yeni tüfekler Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu.

Türk mühendis ve işçisinin ortaya koyduğu MPT-76'nın hazırlık çalışmaları 2014'te tamamlanmıştı. Testlerin ardından silahın seri üretimi 2016'da başladı.

NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor.

Etkili menzili 600 metreyi buluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda MKEK tarafından geliştirilen MPT-76, 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebiliyor.

Yarı ve tam otomatik modlarda, gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmayla çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreye ulaşıyor.

MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor.

406 milimetre uzunluğunda namluya sahip, 4,2 kilogram ağırlığındaki silahın, 12 kademeli ayarlanabilir dipçik tam açık konumdayken uzunluğu 1000 milimetre oluyor.
Anadolu Ajansı
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