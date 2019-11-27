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'Sahte peygamber' İskender Evrenosoğlu, toprağa verildi

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze namazının kılınacağı cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.
 27 Kasım 2019 21:32
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'Sahte peygamber' İskender Evrenosoğlu, toprağa verildi

ABD'nin Virgina Eyaleti Norfolk kentinde, tedavi gördüğü hastanede, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı (MİHR) Başkanlığını yapan İskender Erol Evrenesoğlu, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı.

3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI CENAZEDE, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Evrenesoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1933 yılında Bursa'da doğan İskender Erol Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanınıyordu. 90'lı yılların sonunda ABD'ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye'de faaliyetlerine devam etti. 2019 yılında, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu'nun Kur'anı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı. Evrenosoğlu, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınıyordu.
DHA
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