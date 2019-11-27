Anayasa Mahkemesi 4 Aralıkta 2 CB Kararnamesini görüşecek
|27 Kasım 2019 22:09
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Mahkeme bugün yayımladığı 4 Aralık gündemine ilişkin duyuruda 4 Aralıkta görüşeceği dosyaları yayımladı.
Buna göre; iptali istenilen düzenlemeler:
1 sayılı CB Kararnamesinde Sağlık Bakanlığına ilişkin olarak yurtdışı teşkilatı kurulmasına ilişkin düzenlemeler:
MADDE 353 - (Değişik:RG-13/9/2019-30887-C.K.-46/1 md.)
(1) Sağlık Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
MADDE 371/A- (Ek:RG-13/9/2019-30887-C.K.-46/2 md.)
(1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin TÜRSEB'in görevlerinin düzenlendiği 666 ncı maddesinde geçen,
"j) Bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkanlar sağlamak; bu amaçla ödüller ve burslar vermek, öğrenim sırasında ve sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek."
1 sayılı CB Kararnamesinin 287 nci maddesinin 2. Fıkrasında ter alan;
"(2) (Ek:RG-18/1/2019-30659-CK-28/2 md.) Türkiye'nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde, sözleşmesinde belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilir. Bakan onayında teminat alınıp alınmayacağı ayrıca belirtilir. Ön ödemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir."
372 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;
(2) (Ek:RG-18/1/2019-30659-CK-28/3 md.) Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebilir. Koordinatör başhekime bağlı olarak, her bir hastanenin tıbbi hizmetleri ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere başhekimlikler oluşturulabilir. Hastanelerin idari ve mali, sağlık bakım ve diğer destek hizmetleri koordinatör başhekime bağlı müdürlüklerce ilgili hastane başhekimliği ile işbirliği içerisinde yürütülür. İhtiyaç halinde her bir hastanede idari ve mali hizmetler müdürlüğü hariç olmak üzere müdürlükler kurulabilir. Bu şekilde yönetim organizasyonu kurulan hastanelerin yönetimine ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir
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Esas Sayısı
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Konusu
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E.2019/105
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12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin değiştirilen 353. maddesinde yer alan ".ve yurtdışı." ibaresinin,
B. 2. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 371/A maddesinin,
C. 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 666. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendine eklenen ".ve burslar." ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
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E.2019/106
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4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değiştirilen 102. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".tayin olunacak münasip bir süre." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
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E.2019/108
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13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un 4/1/1961 tarihli ve 212 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 14. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
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E.2019/107
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A. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 284. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
B. 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun'un 25. maddesiyle yeniden düzenlenen 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının, iptallerine karar verilmesi talebi.
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E.2019/109
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3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.
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E.2019/31
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17/1/2019 tarihli ve (28) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. 2. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 287. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın,
B. 3. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 372. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
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