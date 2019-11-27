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SGK'yi zarara uğratan medikal firmalara operasyon

Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları belirlenen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
 27 Kasım 2019 22:19
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SGK'yi zarara uğratan medikal firmalara operasyon

Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları belirlenen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden yapılan paylaşımda, "KOM Daire Başkanlığınca, bazı medikal firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırılması sonucu 25 milyon lira zarara uğratması olayı ile ilgili 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 23 şüpheli yakalanmıştır." bilgisine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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