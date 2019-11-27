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375 Sayılı KHK Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Teklif'in ilk 10 maddesi kabul edildi- 2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor- Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek- Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan 45 yaşından gün almama şartı kaldırılacak- Emniyet personeli, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle taltif edilecek- İhtiyaç halinde polis çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek
 27 Kasım 2019 22:24
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375 Sayılı KHK Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Teklifin birinci bölümünde yer alan ve kabul edilen maddeler, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler yapıyor.

Teklife göre, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ile Özel Harekat Başkanı görev unvanları, "başkanlık" başlığı altında birleştirilecek. Başkanlıklarda birinci meslek derecesindeki birinci sınıf emniyet müdürleri "başkan"; ikinci meslek derecesindeki birinci sınıf emniyet müdürleri "başkan yardımcısı" olarak görevlendirilebilecek. İkinci sınıf emniyet müdürü rütbesindeki personel "şube müdürü" olarak görevlendirilebilecek.

İkinci sınıf emniyet müdürünün ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde, halihazırda unvanı "ilçe emniyet müdürü" ve "şube müdürü" olan üçüncü sınıf emniyet müdürü, bu ilçelerde "ilçe emniyet müdür yardımcısı" olarak görev alacak.

2. sınıf emniyet müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilecek.

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılacak.

Komiser yardımcılığı rütbesine atanmak için gerekli olan 45 yaşından gün almama şartı kaldırılacak.

Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen emniyet amirleri ve emniyet müdürleri emekliye sevk edilecek. "Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilme" düzenlemesi öngören teklife göre, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayıyla ikişer yıl periyotlarla toplamda 4 yıl uzatılabilecek.

- Ödüller

Teklif, "para mükafatında" değişiklik yapıyor. Emniyet personeli, para mükafatının yanı sıra takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle de taltif edilecek.

Ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları, kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlerin yanı sıra eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlara; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlara; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenlere bu ödüller verilecek.

Verilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirenlere, İçişleri Bakanınca Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilecek.

7.300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katına kadar, yaşamını ortaya koyanlara 12 katına kadar para ödülü verilecek.

Uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.

- Başka illere görevlendirme

Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayıyla polis çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.

Teklif, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan "Trafik Araştırma Merkezi" kurulmasına ilişkin maddeyi yürürlükten kaldırıyor.

- Kaybolan, alıkonulan personelin ailelerine aylık verilecek

Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan, alıkonulan emniyet personelinin aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

Polis Akademisinden mezun amirlerle, memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılık kaldırılarak üniversite mezunu amirler (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirler (B) grubu amir sayılacak.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin 10. maddesinin kabulünün ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Anadolu Ajansı
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