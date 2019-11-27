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KOSGEB desteğiyle terlik kraliçesi oldu

Adana'da KOSGEB'den aldığı hibe ile terlik üretim atölyesi kuran Necla Yergök, günlük 7 bin adet tek kullanımlık terlik üreterek otel ve hastanelere satışını yapıyor. Aylık 150 bin tek kullanımlık terlik üreten Yergök, "13 kişiye istihdam sağlıyorum. Hedefimiz yurt dışına açılmak" dedi.
 27 Kasım 2019 22:46
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KOSGEB desteğiyle terlik kraliçesi oldu

Adana'da KOSGEB'den aldığı hibe ile terlik üretim atölyesi kuran Necla Yergök, günlük 7 bin adet tek kullanımlık terlik üreterek otel ve hastanelere satışını yapıyor. Aylık 150 bin tek kullanımlık terlik üreten Yergök, "13 kişiye istihdam sağlıyorum. Hedefimiz yurt dışına açılmak" dedi.

2012 yılında özel sektördeki işinden mobbing nedeniyle ayrılan Necla Yergök (48), maddi olarak sıkıntılar yaşadı. El işi ürünlere ilgisi olan Yergök, evde yaptığı özel tasarım terlikleri arkadaşlarına hediye ederken gelen talepler karşısında, "Acaba kendi işimi kurabilir miyim?" diye düşünmeye başladı. Kredi çekmeyi düşünürken KOSGEB ile tanışan Yergök, 30 bin lira hibe desteği aldı ve sonra babadan kalma 30 metrekarelik dükkanda küçük bir atölye kurdu.

Günlük 50 terlikten 7 bin terliğe

İlk başladığında örgüleri günlük 50 terliğe işleyen Yergök, bunları tuhafiye ve bijuteri gibi küçük işletmelere internet üzerinden satmaya başladı. Ürünlerin namı 5 yıldızlı otellere de yayılınca işler büyüdü. Otel ve hastanelerden gelen tek kullanımlık terlik siparişine yetişemeyen Yergök, 2 sene önce 280 metrekarelik atölyeye taşındı. 13 kişilik ekiple Türkiye'deki çoğu otel ve hastaneye günde 7 bin, aylık ise ortalama 150 bin 'kullan-at terlik' üreten kadın girişimcinin şimdiki hedefi ise yurt dışına açılmak.

İHA muhabirine başarısını anlatan Necla Yergök, ilk başladığı zamanlarda 50 terlik ürettiklerini belirterek, "Şimdi 7 bin terlik üretiyoruz. Hobi olarak tasarım terlik yapıyordum. Bunları da çevreme hediye ediyordum. O sırada bana hediye ettiğim terlikler iş fikri verdi. Sonra girişimcilik başladı. İlk başta 50 terlik üretip otellere götürdüğümüzde kabul ediyorlardı. Onların desteğiyle daha çok güven kazandık. Şu anda Antalya, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, İstanbul, Konya, Mersin ve Malatya'daki otellere terlik gönderiyoruz. Hedefim yurt dışı" diye konuştu.

Adana'da ham madde sıkıntısı var

Terliğin ham maddesinin Adana'da bulunmadığı için İstanbul'dan sipariş ettiklerini aktaran Yergök, "Keşke bütün malzemeleri Adana'da bulabilseydik o zaman maliyet daha da düşerdi. Oteller daha ucuza terlik satın alır bizde bu kadar yorulmazdık. Terliklerimiz 0,85 kuruştan başlıyor 2 liraya kadar çıkıyor. Genelde oteller haklı olarak düşük maliyetli terlikleri tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kadınların öz güvenli oldukları zaman her şeyi yapabileceklerini söyleyen Necla Yergök, "Bütün kadınlar kendi işini kurabilir. Yeter ki isteyip karar versinler. Ben hayal bile edemiyordum. Böyle bir hayalim yoktu. Makine sayımız 1 ile başladı şu anda 5 makinemiz var. 13 işçimiz var ama hala yeterli değiliz. Sayımızı arttırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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