İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı tehditler ciddiye alınmalı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye karşı tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.
|27 Kasım 2019 22:57
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye karşı tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.
İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, içinde en büyük ikinci orduyla NATO'nun güçlü bir üyesi ve AB'ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Esnaf ve Sanatkarlar Şürası Yönetmeliğinde Değişiklik
28 Kasım 2019 00:27
|Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik
28 Kasım 2019 00:26
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti
28 Kasım 2019 00:17
|28 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
28 Kasım 2019 00:03
|Selçuk Bayraktar: Sizden almadık kendimiz ürettik
27 Kasım 2019 23:46
|Merkel: Türkiye'nin NATO üyesi kalması lazım
27 Kasım 2019 23:13
|İmamoğlu: 30 bin üniversite öğrencisine burs veriyoruz
27 Kasım 2019 23:07
|'Kılıçdaroğlu niye çıkıp da gerçeği açıklamıyor?'
27 Kasım 2019 22:07
|'Gelir uzman yardımcılığı alımı için çalışma yapılıyor'
27 Kasım 2019 21:52
|CHP, Bildirici'yi yeniden aday gösterdi
27 Kasım 2019 20:57