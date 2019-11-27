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İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı tehditler ciddiye alınmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye karşı tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.
 27 Kasım 2019 22:57
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İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı tehditler ciddiye alınmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye karşı tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, içinde en büyük ikinci orduyla NATO'nun güçlü bir üyesi ve AB'ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır."
İhlas Haber Ajansı
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