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Bakan Albayrak'tan, Gelir uzman yardımcılığı sınavı için önemli açıklama

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İhtiyaç kapsamında iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİBF) mezunları için gelir uzman yardımcılığı sınavı açmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.
 27 Kasım 2019 23:29
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Bakan Albayrak'tan, Gelir uzman yardımcılığı sınavı için önemli açıklama

Bakan Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

İİBF mezunları için gelir uzman yardımcılığı sınavı

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, "İhtiyaç kapsamında iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİBF) mezunları için gelir uzman yardımcılığı sınavı açmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

İİBF bölümleri tedbir alınmazsa kapanmayla karşı karşıya! Gelir uzman yardımcılığı sınavı ilk kez bu yıl açılmadı. 2018 KPSS-A'ya giren adaylar mağdur oldu
Memurlar.Net - Özel

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