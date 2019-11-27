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Selçuk Bayraktar: Sizden almadık kendimiz ürettik

Türkiye'nin terörle mücadelede etkin bir şekilde kullandığı İHA ve SİHa teknolojisi The Guardian gazetesinde Türkiye'nin teknolojik başarısını gölgeleyecek bir şekilde ele alındı. Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzalı haberde EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sistemi olmadan Türkiye'nin bu kapasiteye ulaşamayacağı iddia edildi. Habere sosyal medyadan yanıt veren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Mekanik kilit sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik" ifadelerini kullandı.
 27 Kasım 2019 23:46
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Selçuk Bayraktar: Sizden almadık kendimiz ürettik

Uzun yıllardır terörle mücadele eden Türkiye, son dönemde teknolojik gelişmelerle birlikte bu mücadelede önemli bir mesafe aldı. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünyada ilk üçte yer alan Türkiye, terörle mücadelede bu teknolojilerle nokta operasyonları gerçekleştiriyor. Sınır dışında da yaptığı operasyonlarda aktif kullanılan SİHA ve İHA'lar ile terör örgütlerinin faaliyet alanı minimize edilirken bu güç aynı zamanda sahada terör örgütü üzerinde psikolojik bir baskı unsuru oluşturdu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği bu teknolojiyi The Guardian gazetesinde ele alan gazeteci Bethan McKernan ve Dan Sabbagh, yerli ve milli imkanlarla üretilen bu teknolojiyi gölgeleyecek analizlere imza attılar.

Türkiye'nin aktif olarak kullandığı İHA ve SİHA modelleri değerlendirilirken İngiltere firmaları olmadan bu başarının sağlanmayacağı iddiası dile getirildi. EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sisteminin sayesinde bu başarının sağlandığını iddia eden gazetecilere sosyal medyadan yanıt veren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Mekanik kilit sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yazıda ifade edilen Türkiye'nin SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'te yer aldığı bilgisinin de doğru olduğunu yazdı.
Memurlar.Net
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