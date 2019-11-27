Danıştay İDDK'dan iş bırakan aile hekimi için önemli karar
|27 Kasım 2019 23:51
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Türk Sağlık Sen, Sağlık Bakanlığınca, 20 ihtar puanı ceza verilen aile hekimi için dava açmıştı.
Davayı görüşen İstanbul 13. İdare Mahkemesinin cezanın iptali yönündeki talebi reddetmesi üzerine Danıştay'a temyize gidilmiş, Danıştay ise söz konusu kararın hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle bozma kararı vermiş ve yeni bir karar vermek üzere idare mahkemesine geri göndermişti.
Fakat İstanbul 13. İdare Mahkemesi red kararında ısrar ederek, bozma kararına uymayarak yeni bir red kararı vermişti.
Israr kararı sendika tarafınca yeniden temyiz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu verdiği kararda örgütlenme özgürlüğüne dikkat çekerek "sendikalar tarafından, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarların ve bu kapsamda özlük ve parasal haklarının çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi bu konulara dikkat çekilmesi ve kamuoyu oluşturulmasının sağlanması amacıyla aldıkları kararlar uyarınca kamu görevlilerinin toplantı, gösteri ve iş bırakma eylemlerine katılmalarında demokratik bir toplumda sakınca bulunmadığı; anılan eylemlerin AİHS 11. Maddesi kapsamında korunması gerektiği açıktır" dedi.
Dava konusu uyuşmazlığın da bu kapsamda olduğu belirtilerek dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verdi.
Memurlar.net'in notu: Türk Sağlık Sen, ilgili Danıştay kararını kendi internet sitesinden yayımlamamıştır.
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