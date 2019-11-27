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'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarptı
Olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı
|27 Kasım 2019 23:55
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıranköy Kavşağı'nda Selami Y. idaresindeki 78 BT 062 plakalı otomobili durdurmak istedi.
İhtara uymayan sürücü, kendisini durdurmak için yolu kesen polis memuru Savaş O'ya çarparak kaçtı.
Yaralanan polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Selami Y'nin Karabük'e gittiğini tespit eden İl Asayiş Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi otomobiliyle Beşbinevler Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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