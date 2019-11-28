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28 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

28 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
 28 Kasım 2019 00:03
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28 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'na katılacak, güven mektubu sunacak Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh ve Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli'yi ayrı ayrı kabul edecek, ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.30/16.15/17.00/18.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti'de düzenlenen 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılacak, Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle ve Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed ile görüşecek.

(Cibuti)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna başkanlık edecek.

(İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına iştirak edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"na katılacak, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret edecek.

(İzmir/09.30/13.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı Temel Atma Töreni"ne ve "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansa katılacak, STK temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Malatya/10.30-18.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Veli Ağbaba başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek

(Ankara/11.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

6- TBMM'den

- Genel Kurulda İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne, esnaf öğle yemeği buluşması programına iştirak edecek, Valiliği ziyaret edecek.

(Konya/11.30/12.30/14.00)

2- İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 35. Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezinde devam ediyor

(İstanbul/09.00)

3- Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda devam ediyor.

(İstanbul/09.10)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- TÜİK, kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

2- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- TRT World Citizen Ödül Töreni, Hasköy İplik Fabrikasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.00/20.00)

2- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul / 11.00

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi ile Aşık Veysel'i Anma Programı'na iştirak edecek.

(Antalya/09.00/Ankara/20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili Bakanlık Merkez Bina'da protokol törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 5. hafta karşılaşmaları yapılacak.

- J Grubu lideri Medipol Başakşehir, İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

- Kupada üst tura çıkma şanslarını dördüncü maçlarında yitiren K Grubu'nda Beşiktaş, Slovakya'nın Slovan Bratislava, C Grubu'nda ise Trabzonspor, İspanya'nın Getafe takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.55/20.55/Trabzon/18.50)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Khimki'yi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, Çekya ekibi KP Brno'yu, D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Slovakya temsilcisi MBK Ruzomberok'u konuk edecek. B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya'nın MBA Moskova, C Grubu'nda ise Bellona Kayseri Basketbol, İsveç'in A3 Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/19.00/Hatay/18.00/Moskova/19.00/Umea/21.00)

5- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Polonya temsilcisi Budowlani'yi ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da devam ediyor.

(Antalya/11.00)

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