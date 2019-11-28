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Çelik: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir" dedi
 28 Kasım 2019 01:34
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Çelik: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir duvara Alevi vatandaşlara yönelik olumsuz ifadeler içeren yazılar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın olduğu andan itibaren tüm ilgili birimlerin konuyu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili detaylı inceleme yapılmaya başlandığını belirten Çelik, "İçişleri Bakanımız konuyu bizzat takip etmektedir. İzmir Valiliği ve Emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Dolayısıyla devlet kurumları tarafından bu meselenin 'birkaç çocuk yapmıştır' denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir. Güzel İzmir kardeşliğin ve hoşgörünün mayasına sahiptir. Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir. Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız bu kardeşliği net ifade etmişti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kardeşliği net bir şekilde ifade ettiğini hatırlatan Çelik, açıklamasının devamında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kardeşliği net ifade etmişti: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir.' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her türlü provokasyona karşı geçmişte şu tespiti yapmıştı: 'Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur.' Gerek bizlere ulaşarak, gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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