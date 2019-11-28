PKK'ya Rusya koruması

Rusya, terör örgütü PKK/YPG ile temaslara hız verdi. Moskova yönetimi PKK'ya ilk kez resmi bir ziyarette bulundu. Bölgedeki yerel kaynaklara göre, bir general ve diplomatik işlerden sorumlu iki Rus Dışişleri Bakanlığı görevlisinin yer aldığı heyet, Ayn el-Arab'da PKK'nın sözde özerk yönetim eşbaşkanlarıyla bir araya geldi. Bir süre önce Ayn İsa'da ABD'nin boşalttığı üsse yerleşen Rusya'nın, Türkiye sınırında attığı bu yeni adım dikkat çekici bulunuyor. Alınan bilgiye göre Ruslar, terör örgütüne 'bölgenin Türk saldırılarının dışında tutulması' için ellerinden geleni yapacaklarının teminatını verdi.

MOSKOVA SÖZ VERMİŞ

PKK/YPG, Esed rejimi ve Rus askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Arab'da yapılan toplantıda Rus heyet, ilçedeki altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi için de PKK'ya destek sözü verdi. Görüşme sonrası açıklama yapan sözde Fırat Bölgesi Yürütme Konseyi Eş başkanı PKK'lı Anwar Müslim, 'özerk idare kurumlarına' sağlık, eğitim ve güvenlik konularında nasıl destek sağlanacağı üzerinde tartıştıklarını iddia etti. Örgüt elebaşılarından Müslim'e göre Rusya'nın ilk kez gerçekleştirdiği temaslar PKK/Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında önemli bir dönüm noktası. Müslim, bölgeye yönelik yeni bir TSK müdahalesine 'izin vermeyeceklerine' dair Ruslardan söz aldıklarını ileri sürdü.

RAHATSIZLIK İLETİLDİ

Terör örgütünün bir dönem 'Kobani' olarak yeniden isimlendirmeye çalıştığı Ayn el-Arab bölgesi, Türkiye nüfuzu altındaki Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı Harekatı ile özgürleştirilen ilçeleri tam ortadan ikiye bölüyor. Barış Pınarı'nın ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde duraklatılmasının ardından rejim güçleri ve akabinde Rusya ilçeye giriş yapmıştı. Türkiye sınırındaki ilçede Rusya'ya ait bir askeri nokta, Esed güçlerinin kullandığı bir merkez ve PKK/YPG'nin sözde karargah binaları bulunuyor. Bu arada Ayn el-Arab'da terör örgütüyle toplantı yapan Ruslar, Rasulayn güneydoğusunda çatışmaların yaşandığı Tel Temr'de ise Türk askerleriyle görüştü. Tel Temr yakınlarındaki Aliye silolarında Rus ve Türk subayları arasında bir toplantının yapıldığı, burada Moskova'ya, terör örgütü ile yakın ilişkiye girmesinden duyulan rahatsızlığın iletildiği belirtiliyor.