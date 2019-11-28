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200 PKK'lı kıstırıldı

Tunceli'de 200 PKK'lı Munzur Vadisinde kıstırıldı. Operasyona 2 bin 250 asker ve polis katılıyor. Teröristler F16, ve SİHA'larla bombalanıyor. Kandil'in bölgeye takviye terörist sevketmeye çalıştığı belirlendi.
 28 Kasım 2019 07:05
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200 PKK'lı kıstırıldı

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan "Kıran 7" operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Tunceli Bölge Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel özellikle Munzur Vadisi'ndeki mağara ve sığınaklarda gizlenen teröristlerle mühimmat ve yaşam malzemelerini yok etmek için operasyonlar düzenliyor. Kandil'in önem verdiği ve kış üslenmesinin ana merkezini oluşturan Tunceli kırsalındaki 200'den fazla terörist karadan güvenlik güçlerince, havadan ise F16, SİHA ve İHA'larla kıskaca alındı. Munzur vadisindeki fotokapanlardan elde edilen görüntülerle, teröristlerin kaçış güzergahları ve gizlendikleri mağaralar belirlendi. Güvenlik güçlerinin operasyonları sonrası bazı teröristlerin teslim olduğu öğrenilirken, diğerlerininse Diyarbakır-Muş-Bingöl üçgenindeki Şenyayla bölgesine kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Bölge havadan ateş altında tutulurken, mağaralarda sıkışan teröristlerin kaçış güzergahları da kapatıldı.

EYP HARİTASI PLANI BOZDU
Şırnak Cudi'de SİHA'larla etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden çıkan harita, PKK'nın kanlı planını bozdu. Teröristlerin Cudi'den Tunceli'ye Munzur kırsalında toprağa gömülü patlayıcıları almaya geldikleri, bu patlayıcılarla KIRAN-7'ye katılan güvenlik güçlerine saldırı düzenleyecekleri öğrenildi. Haritayı ele geçiren jandarma istihbarat birimleri, operasyon bölgesinde farklı yerlerde gizlenmiş 8 EYP'yi bulup imha etti. Kandil'in de Tunceli kırsalına terörist sevketmeye çalıştığı belirlendi.


Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. 7 terörist öldürülürken, Pençe operasyonlarında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 170'e çıktı. Milli Savunma Bakanlığı bölgede biri 15 odalı 17 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu. Operasyonlarda çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilirken, terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı amacıyla kullanılan paramotor bulundu.

Şahin Şen
Yeni Şafak
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