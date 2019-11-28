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Sera A.Ş. görücüye çıktı

19 yıldır Antalya'da düzenlenen ve Türk tarımını uluslararası pazarlarla buluşturan Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı. Fuat bu yıl TK Sera A.Ş. bin faaliyetlerinin tanıtıldiği yer olarak da önem kazandı.
 28 Kasım 2019 07:51
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Sera A.Ş. görücüye çıktı

130 ÜLKE 90 BİN KATILIMCI

Etkinliğe 130 ülkeden katılımcı ve 32 ülkeden tarım markası katılıyor. Hollanda, İspanya, Çin, Güney Kore, Mısır ve Afrika, milli katılımla yer alarak, ülke bazında temsil ediliyor.

GROWTECH'TE TANITILDI

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, "Türk tarımının global markası ve dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) tarım sektörü fuarı olarak, Türk seracılığının geleceği için üreticilere profesyonel bir bakış açısı ile yeni fırsatlar sunacak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TK Sera A.Ş.'nin ilk defa Growtech'te kamuoyuna tanıtılması bizi çok gururlandırdı. TK. Sera A.Ş'nin sektör ve ülke ekonomimize çok şey katacağına inanıyoruz" dedi.

Fuarın ilk gününde gerçekleşen Alım Heyeti Programı ve TK SERA A.Ş. Bitkisel Üretim ve Girdi Müdürü Dr. Sedat Çıtak tarafından Growtech Konferans Alanı'nda gerçekleştirilen "Sözleşmeli Üretim" başlıklı konferans büyük ilgi gördü.

Orhan Orhun Ünal

Yeni Şafak
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