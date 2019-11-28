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İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu ile ilgili Bursa İl Müftülüğü açıklama yaptı. Müftülük açıklamasında Diyanet görevlilerinin cenazeye katılmadığı belirtilerek defin işlemlerinin Evrenesoğlu'nun kendi adamları tarafından yapıldığı vurgulandı.
 28 Kasım 2019 06:51
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İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze namazının kılınacağı cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

Diyanet görevlileri katılmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Diyanet görevlilerinin cenazeye katılmadığı belirtilerek defin işlemlerinin Evrenesoğlu'nun kendi adamları tarafından yapıldığı bildirildi.


Sahte Mehdi'nin müritleri şimdi de dirileceğine inanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Evrenesoğlu'nun destekçilerinden bazılarının, tören sırasında sıradışı sesler çıkarması dikkatlerden kaçmadı

İskender Erol Evrenosoğlu kimdir?

1933 yılında Bursa'da doğan İskender Erol Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanınıyordu. 90'lı yılların sonunda ABD'ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye'de faaliyetlerine devam etti. 2019 yılında, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu'nun Kur'anı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı. Evrenosoğlu, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınıyordu.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze namazının kılınacağı cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.
Anadolu Ajansı
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