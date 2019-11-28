Emekli maaşına haciz itirazla durdurulabilir

İcra uzmanı Caner Çakı "Bankadan kredi almıştım, ödeyemedim, haciz gelir mi?' gibi birçok soru ile karşılaşıyoruz. Kesinti, maaşın en fazla yüzde 25'i kadar yapılabiliyor" dedi. Sosyal güvenlik hukukunda ise sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin haczedilmesinin yasaklandığını belirten Çakı, emekli maaşındaki haciz kesintinin sonlandırılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Çakı "Haciz kesintisi koyan icra müdürlüğüne başvurarak, 5.510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanmasını talep edin. Büyük ihtimalle talebiniz cevap bulacaktır. Bulmadığı takdirde ise icra tetkik merciine başvurarak haczi yasak olan maaşınızın kesintiye uğradığından şikayetçi olabilirsiniz.

İcra tetkik hakimi sizin şikayetinizi inceleyecek, maaşınızdaki haczin kaldırılması kararı verecektir" dedi.