'Santimle gazilere' bürokrasi ayıbı

Türkiye yaklaşık üç yıldan bu yana terörle mücedele ederken yaralandığı halde malul sayılmayan gazilerle ilgili tartışmalara sahne oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) alınan yaraların santimle ölçülmesini öngören 1953 yılına ait kriterlerine takılan 20 bin kişinin mağduriyeti bir türlü çözülemiyor. Yakın dönemde MHP ve CHP'nin verdiği kanun teklifleriyle çözüme kavuşacağı söylenen soruna yönelik hiçbir adım atılmaması pes dedirtti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda defalarca gündeme gelen yaralanma ve uzuv kaybı derecesine bakılmaksızın vazife malulü sayılmasını amaçlayan tasarılarda ise hiçbir aşama kaydedilemedi.

KARAR'ın üç yıl önce 'Santimle gazilik olmaz' manşetiyle ortaya çıkan dramın ardından sürecin bir bürokrasi düğümü haline geldiği öğrenildi. Süreci Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Mesut Kılıçaslan, KARAR'a değerlendirdi. "Malul sayılmayan gaziler yine sahipsiz" diyen Kılıçaslan, yaşanan bürokratik karmaşayı şöyle anlattı: "Milli Savunma Bakanımız sayın Hulusi Akar, malul sayılmayan gazilerimiz ile ilgili çalışmamız var dedi. 20 bin malul sayılmayan gazimizin gözü kulağı Milli Savunma Bakanlığı'nın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına göndermiş olduğu dosyadaydı. Ancak dosyanın akibetini beklerken yine hüsrana uğradık. Süreç şöyle gelişti; Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğümüzde malul sayılmayan gazilerle ilgili çalışmanın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderildiği söylendi. Çalışma Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğümüzde ise kendilerine herhangi bir çalışma taslağı gönderilmediğini sadece tavsiye niteliğinde bir dosya ulaştığını ve o tavsiye niteliğinde dosyanın da SGK'ya gönderildiği söylendi. SGK ile görüştüğümüzde de MSB'nin göndermiş olduğu dosyada herhangi bir çalışma olmadığı sadece tavsiye niteliğinde bir dosya olduğu söylendi. Yani şifahen malul sayılmayan gazilerimize gazilik verilsin denildiğini öğrendik. Eğer Savunma Bakanlığı detaylı bir çalışma yapsa ve SGK'dan da bu yönde talepte bulunsaydı aşama kaydedilebilirdi."

KENAN BUTAKIN