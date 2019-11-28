Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı

Terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 21 Haziran'da tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde görüşüp mektubunu basın toplantısında okuyan Ali Kemal Özcan, Tunceli Munzur Üniversitesi sosyoloji bölümü başkanlığı görevinden alındı.

Ali Kemal Özcan görevden alındığını şu sözlerle anlattı:

"Resmi gerekçe izinli olduğum Cuma gününden bir gün önce Elazığ'a giderken mesaiden bir buçuk saat kadar erken ayrılmam. Bununla ilgili soruşturmanın selameti açısından görevden alındığım söyleniyor.Kararın siyasi olup olmadığını bilmiyorum. Ama üniversite içerisinde bir şey yapıldıysa bunu da bilmiyorum. Ben de kararı sizin gibi bekliyorum" dedi.

Özcan üniversitede sosyoloji bölümünde akademisyen olarak devam ettiğini de ekledi.

NE OLMUŞTU?

Ali Kemal Özcan yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sürecinde İmralı Cezaevi'nde tutulan Abdullah Öcalan'dan mektup getirdiğini iddia etmişti. Özcan'ın getirdiği mektup Kürt oylarının İmamoğlu'na gitmesini engellemeye yönelik olarak değerlendirilmişti.