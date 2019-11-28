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Bartholomeos'un evine giren hırsızlar polisle çatıştı

Bartholomeos'un evine giren hırsızlar polisle çatıştı
 28 Kasım 2019 08:09
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Bartholomeos'un evine giren hırsızlar polisle çatıştı

İstanbul'da akşam saatlerinde bir süredir polisin takipte olduğu hırsızlar Kartal'da bir sokakta suçüstü yakalandı. Yakalanacağını anlayan dört hırsız çalıntı lüks arabayla olay yerinden kaçmaya çalışırken polisle silahlı çatışmaya girdi. Yaşanan çatışmada hırsızlardan birisi yaralanırken diğer üçü de kıskıvrak yakalandı.

Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızlar polisle çatıştı

Olay, akşam 21.30 sıralarında Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Mihrişah Sokak'ta lüks bir villanın önünde meydana geldi. Çalıntı olduğu tespit edilen lüks otomobille bir villaya giren dört hırsızı takip eden İstanbul Polisi, hırsızları suçüstü yakaladı. Bu esnada olay yerinden çaldıkları lüks araçla kaçmak isteyen hırsızlar arkalı önlü sıkıştırıldı. Polis araçlarına çarptıktan sonra kaçacak yerlerinin olmadığını anlayan hırsızlar silahlarına davrandı. Hırsızlar polisin 'Teslim olun' çağrısına silahla cevap verince çıkan çatışmada birisi yaralı olmak üzere dört hırsız kıskıvrak yakalandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1'i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri saatlerce çalıştı

Hırsızların kullandığı ve çalıntı olduğu öğrenilen lüks aracın beyaz renge boyandığı anlaşılırken araç içerisinden çok sayıda plaka çıkarıldı. Delil torbalarıyla incelemeye götürülen plakaların yanı sıra iki adet silah da ele geçirildi. Yaklaşık iki saati aşkın süre lüks otomobil ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri civardaki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin saatler süren detaylı çalışmasından sonra araç çekici ile kaldırılırken sokak temizlendikten sonra yaya ve araç trafiğine açıldı.
İhlas Haber Ajansı
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