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Dipsiz Göl olayı Sonrası ÇED Yönetmeliği değişti

Dipsiz Göl'ün define kazısıyla tahrip edilmesi sonrası Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
 28 Kasım 2019 08:36
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Dipsiz Göl olayı Sonrası ÇED Yönetmeliği değişti

Dipsiz Göl'ün define kazısıyla tahrip edilmesi sonrası Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle, seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesine "Define arama projeleri" eklendi. Böylelikle doğal oluşumlara ve çevreye zarar verecek herhangi bir define kazısına izin verilmeyecek.

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) nedir: Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.
Yapılan Yönetmelik Değişikliğiyle seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesine (Ek-2 listesi) "Define arama projeleri" eklendi.

Yönetmelik Değişikliği için Tıklayınız.

Yönetmeliğin tamamı için Tıklayınız.

Memurlar.Net
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