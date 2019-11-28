Dipsiz Göl olayı Sonrası ÇED Yönetmeliği değişti
|28 Kasım 2019 08:36
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Dipsiz Göl'ün define kazısıyla tahrip edilmesi sonrası Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle, seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesine "Define arama projeleri" eklendi. Böylelikle doğal oluşumlara ve çevreye zarar verecek herhangi bir define kazısına izin verilmeyecek.
Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) nedir: Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin
çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki
etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi
için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek
değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek
çalışmalardır.
Yapılan Yönetmelik Değişikliğiyle seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesine (Ek-2 listesi) "Define arama projeleri" eklendi.
Yönetmelik Değişikliği için Tıklayınız.
Yönetmeliğin tamamı için Tıklayınız.
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