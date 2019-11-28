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Hakkari ve Kuzey Irak'ta 3 asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre Hakari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde bir asker de yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
 28 Kasım 2019 10:20
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Hakkari ve Kuzey Irak'ta 3 asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.

KUZEY IRAK'TA DA YILDIRIM DÜŞTÜ

Bu arada Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı bölgesinde de yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu bildirildi.
Memurlar.Net
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