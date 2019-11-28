Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
|28 Kasım 2019 09:26
|Yazdır
PKK terör örgütünün Suriye sınırından bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna havanla düzenlediği saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin ile Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin şehit düşerken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı. Saldırının gerçekleştiği Ayn İsa bölgesi topçu atışlarıyla vuruldu.
MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLDİ
Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi. PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına tutuldu. Obüs atışları Akçakale'den de duyuldu. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, tespit edilen teröristlere ait hedeflere yönelik obüs atışları aralıksız devam etti.
ŞEHİT VE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
PYD/PKK/YPG terör örgütü unsurları tarafından Suriye Ülkesinden atılan havan saldırısı sonucunda Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin, Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin, Tankçı Uzm.Çvş. Hüseyin Çlik, Tankçı Uzm.Çvş. Halil İbrahim Yavuz yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesine getirildiği, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tankçı Uzm.Çvş. Şevket TEKİN, Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskinşehit olduğu, diğer askeri personelin hastanede tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Antalya'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
28 Kasım 2019 09:54
|200 PKK'lı Munzur Vadisinde kıstırıldı
28 Kasım 2019 07:05
|FETÖ'den gözaltına alınan 2 kadın serbest bırakıldı
27 Kasım 2019 22:29
|Yakalanan kadın terörist itirafçı oldu
27 Kasım 2019 19:30
|Hrant Dink cinayeti davasında 4 tanık dinlendi
27 Kasım 2019 19:02
|Ağrı'da terör operasyonu: 12 gözaltı
27 Kasım 2019 18:58
|Ankara'da vergi dairesi saldırısında istenen cezalar belli oldu
27 Kasım 2019 18:22
|FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
27 Kasım 2019 18:02
|MSB açıkladı: Hakurk'ta yeni operasyon
27 Kasım 2019 17:42
|FETÖ sanığı eski uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası
27 Kasım 2019 17:31