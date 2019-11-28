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Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi. Bu sabah alınan son dakika bilgisine göre 2 askerin şehit olduğu ve 3 askerin yaralandığı saldırı sonrası, havan atışının yapıldığı bölge topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı.
 28 Kasım 2019 09:26
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Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı

PKK terör örgütünün Suriye sınırından bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna havanla düzenlediği saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin ile Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin şehit düşerken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı. Saldırının gerçekleştiği Ayn İsa bölgesi topçu atışlarıyla vuruldu.

MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLDİ

Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi. PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına tutuldu. Obüs atışları Akçakale'den de duyuldu. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, tespit edilen teröristlere ait hedeflere yönelik obüs atışları aralıksız devam etti.

ŞEHİT VE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

PYD/PKK/YPG terör örgütü unsurları tarafından Suriye Ülkesinden atılan havan saldırısı sonucunda Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin, Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin, Tankçı Uzm.Çvş. Hüseyin Çlik, Tankçı Uzm.Çvş. Halil İbrahim Yavuz yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesine getirildiği, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tankçı Uzm.Çvş. Şevket TEKİN, Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskinşehit olduğu, diğer askeri personelin hastanede tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Sabah
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