MEB, şube müdürlüğü görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğü görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
|28 Kasım 2019 09:26
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Mahkeme Kararı İle İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme İle Atama Sonuçları
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