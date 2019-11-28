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MEB, şube müdürlüğü görevde yükselme sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğü görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
 28 Kasım 2019 09:26
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MEB, şube müdürlüğü görevde yükselme sonuçlarını açıkladı

Mahkeme Kararı İle İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme İle Atama Sonuçları

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