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Öğretmene maaş garantisi veremeyen, özel okul açamayacak

Yeni açılacak özel okullara yeni kriterler geliyor. Banka ya da taşınmaz mülk teminatının yanı sıra öğretmenlerin 1 yıllık maaşları da cari gider olarak garanti edilecek. Özel okul teşviklerinde ise KDV oranının düşürülmesi gündemde
 28 Kasım 2019 09:30
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Öğretmene maaş garantisi veremeyen, özel okul açamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son 2 yıldır arda arda açıldıktan sonra bir bir kapanmaya başlayan özel okullarda gelecek yıllarda benzer durumların yaşanmaması için bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. Öğrenci, öğretmen ve veli mağduriyetlerini en aza indirmek için bazı mali düzenlemeler yapılacak. Yeni açılacak özel okullar banka ya da taşınmaz mülk teminatı gösterecek. 1 yıllık öğretmen maaşı cari gider olarak garanti edilecek. Bina standartlarına uymayan, bahçesi olmayan, fiziki koşulları eksik olanlara ruhsat verilmeyecek.

TEŞVİK DÖNEMİNDE ARTTI

SABAH'a konuşan üst düzey MEB yetkilileri konuyla ilgili yasal düzenleme taslağının Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini belirterek "Bir hastane açılırken nasıl koşullar varsa okul açılırken de olmalı. Bu daha çok yeni açılacaklarla ilgili. Mevcutlar kendilerini ispat etmiş, devam ediyor" dedi. Öte yandan özel okulculuğu teşvik etmek için de bazı yeni formüller üzerinde çalışılıyor. KDV oranın yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi gündemde. 2014'te çocuklarını özel okula göndermek isteyen velilere ödenen teşvik uygulamasıyla birlikte özel okul sayısının oldukça arttığını belirten MEB kaynakları "Bu dönemde herhangi bir standart olmadan özel okullar açılmaya başlandı. Teşvikin en etkili olduğu yer 12-15 bin TL bandındaki okullar oldu. En riskli gruplar da oralardı. Daha dikkatli olmak gerekiyor" dedi. Özel okulları teşvik etmek için başka düzenlemeler üzerinde çalışıldığını anlatan MEB yetkilileri "Okulları gelir vergis, matrah ya da KDV üzerinden teşvik etmek istiyoruz. Örneğin KDV'yi yüzde 1'e çekmek istiyoruz. Ama bu arada özel okulları sınavlara hazırlayan kurumlar değil, eğitim kurumlarını haline getirmek hedefimiz" diye konuştu.

KOTA GELMESİ GEREK

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal "Ruhsatlandırma konusunda bölgesel olarak kotalar konması talebimiz var. Aşırı okullaşma var. Özel okulların bugün 3 milyon 800 bin kontenjanı var ama toplam öğrenci sayısı 1.5 milyon. Kontenjanın yalnızca yüzde 45'i dolu" dedi.
Sabah
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