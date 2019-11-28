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'Dünya tedavi için Türkiye'ye geliyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhalefetin çöktü algısı yapmaya çalıştığı şehir hastaneleriyle ilgili gerçekleri anlattı: 47 milyon 645 bin 291 hasta tedavi edildi, 878 bin 700 ameliyat yapıldı. Türkiye sağlık alanında dünyada çekim merkezi oldu. Son 4 yılda 1 milyon 967 bin 334 yabancı hastanın yarısından fazlası şehir hastanelerinde şifa buldu
 28 Kasım 2019 09:32
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'Dünya tedavi için Türkiye'ye geliyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SABAH gazetesi Ankara Büro'nun ev sahipliğinde Turkuvaz Medya Buluşmaları'na konuk oldu. Bakan Koca şehir hastaneleri, sağlık yatırımları ve projeleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu:

ŞEHİR HASTANELERİ: Hasta, ameliyat ve doluluk oranıyla ilgili garanti yok, hizmetle ilgili bir garanti var. Borç üstlenim garantisi imzalamadık. Bu işbirliğinde kiramızı ödeme garantisi verdik. Radyoloji, görüntüleme, laboratuar gibi hizmetleri ödüyoruz. Yatırım için cebimizden para çıkmadı. Firmanın, arsa kullanım bedeli 25 yıl ama diğer hizmetler de sınır 5 yıl. 25 yılın sonunda binalar devlete geçecek ve her 5 yılda açık ihale üzerinden uygun teklife veren ile hizmet alımları sürdürülecek. Belli ödemeler hastane bütçesinden yapılır, bu şehir hastanesine özgü bir durum değil. Yani kendi bütçemiz ile yapsaydık iyen aynı parayı ödeyecektik. Buralar ticarethane ve hastaları da para olarak görmüyoruz.

TÜRKİYE ÇEKİM MERKEZİ: Hizmete girdiği günden bu yana kaliteli sağlık hizmeti veren şehir hastanelerinde şimdiye kadar 47 milyon 645 bin 291 hasta tedavi edildi. 878 bin 700 ameliyat yapıldı Türkiye dünyada sağlık alanında çekim merkezine dönüştü. Türkiye'ye bu yılın ilk 10 ayında 647 bin 500 yabancı hasta geldi. Yabancı hastaların yarısından fazlası şehir hastanelerinden hizmet aldı. Bu çerçevede 2016'da 331 bin 724, 2017'de 434 bin 583, 2018'de ise 553 bin 527 hasta geldi. 2019'un ilk 10 ayında ise 647 bin 500 yabancı hasta tedavi gördü.

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ: 13 bin 400 yatak kapasiteli toplam 10 şehir hastanesini açtık. 11'inin ihalesi, 10'unun da yapımı devam ediyor. Bugün 200 bin yatak kapasitesine ulaştık. İhaleye çıktığımız 11 hastaneyi genel bütçeden yapmaya karar verdik. Muhalefet şehir hastaneleri üzerinden bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanınımızın "Hayalim" dediği rüya projenin çöktüğü algısı oluşturmaya ve koca bir emeği karalamaya çalışıyorlar. Kamu - Özel İşbirliği sonuçta bir finans modeli. Bu amaçtan vazgeçmedik, sadece finans modelini değiştirdik, işbirliği devam ediyor.

NİTELİĞİ ARTIRDI: Şehir hastaneleri, hastanın başka bir hastaneye ihtiyaç duymadığı son nokta sağlık üstleri. 2002'lerde 107 bin yatağımız vardı, bunun sadece 7 bini nitelikliydi. 100 bini koğuş sistemiydi. Binaların ortalama yaşı 48'di. Şu anda 13 yaşa indirebildik. Son 5 yılda genel bütçeden yaptığımız hastane yatak sayısı 31 bini geçti. Şehir hastaneleri ile sağlıkta hem nitelik hem de nicelik arttı. Şehir hastanesinin performansının artırmak izin ambulans ve hastaların yönlendirildiğini iddia ediyorlar. Ambulansla yapılan hasta nakillerinin sadece yüzde 7'si gidiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yapıların büyüklüğü ve ulaşım noktasında şikayetler var. Bununla ilgili ulaşım araçlarının sayısını artırıyoruz.

YURTDIŞI TANI MERKEZLERİ

Hasta yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde özellikle ileri düzeyli sağlık hizmetlerinin verildiği, tanının konulabilir olup, devamında Türkiye'deki mükemmeliyet merkezlerimize hastanın yönlendirildiği tanı merkezlerimiz olsun istiyoruz. Benzeri hiçbir ülkede yok. Ortadoğu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetleri, Afrika'da ve Avrupa'da sağlık müşavirlikleri ve tanı merkezleri açacağız. Moskova'da binayı tuttuk. 2020'de 20 tane ülkede hizmete girecek.

NADİR HASTALIKLAR İÇİN ÖZEL DAİRE KURULDU

Beslenme, genetik ve çevresel birçok faktörün etkilediği, her geçen gün sayısının arttığı otizm ve nadir hastalıklar konusunda yeni bir çalışmamız var. Otizm ve nadir hastalıklarla ilgili eğitim, tanı, tedavi, koruyuculuk, farkındalık konusu dahil olmak üzere Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kuruyoruz. 1-2 hafta içinde hayata geçecek. Dairenin başına doçent bir arkadaşımızı belirledik. Bu daire ile 25-25 kişinin bir danışmanı olacak, onları yetkin kişiler yönlendirecek. Otizm ve nadir hastalıklarda kişinin her türlü danışmanlığını yapacak.

KAPALI VE AÇIK ALAN TANIMLAMASI SİL BAŞTAN YAPILACAK

Cumhurbaşkanımızın tütün ürünleriyle ilgili hassasiyet ve kararlılığı ile mücadeleye devam edeceğiz. Kapalı ve açık alan tanımlarını sil baştan yeniliyoruz. Açılır kapanır sistemlerle oluşturulan kapalı alanlar olmayacak. Sigara içmeyenlerin ikinci sınıf muamele gördüğü alanlarla mücadeleyi sertleştiriyoruz. Görünür olmayan, en az 5 metre mesafeli iç kısmın görünmediği izole bir alan olacak. Aynı uygulamalar nargilede de olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SABAH gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, SABAH gazetesi Parlamento Şefi Zübeyde Yalçın, SABAH Ankara Eki Yayın Yönetmeni Osman Altınışık ve SABAH Muhabiri Tülay Canbolat'ın sorularını yanıtladı.
Sabah
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