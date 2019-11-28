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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 28 Kasım 2019 09:34
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,77605,7770
Avro6,36506,3660
Sterlin7,45807,4970
ANKARA
ABD Doları5,74005,8000
Avro6,31006,3800
Sterlin7,38207,5290
Anadolu Ajansı
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