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Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango Büyük ikramiyesi belli oldu
 28 Kasım 2019 10:14
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Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.
Memurlar.Net
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