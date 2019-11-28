Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi Komisyonda
|28 Kasım 2019 10:18
|Yazdır
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda ,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Hava Alanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'nin kesin hesap ve Sayıştay raporları da ele alınacak.
Toplantı öncesi CHP milletvekilleri, Tekirdağ Çorlu ve Ankara'da meydana gelen tren kazasına ilişkin dövizleri göstererek sorumluların adalet önünde hesap vermelerini istedi. AK Parti'li milletvekilleri de CHP'li milletvekillerinin kameralar önünde şov yaptıklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan bütçe sunumuna başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'90 yıldır Atatürk'e tapınmakla meşgulüz" sözü Haluk Bilginer'e mi ait?
28 Kasım 2019 10:31
|'Dünya tedavi için Türkiye'ye geliyor'
28 Kasım 2019 09:32
|İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
28 Kasım 2019 09:16
|'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
28 Kasım 2019 08:30
|Bahçeli: Herkes hesabını 2023'e göre yapsın
28 Kasım 2019 08:11
|'Santimle gazilere' bürokrasi ayıbı
28 Kasım 2019 07:45
|Suriyelilerin dönüşü için 655 nokta
28 Kasım 2019 07:36
|Teröristlerden film gibi kaçış
28 Kasım 2019 07:20
|İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı
28 Kasım 2019 06:51
|PKK'ya Rusya koruması
28 Kasım 2019 06:40