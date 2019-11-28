1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'90 yıldır Atatürk'e tapınmakla meşgulüz" sözü Haluk Bilginer'e mi ait?

Sosyal medyada, Haluk Bilginer'in "90 yıldır Atatürk'e tapınmakla meşgulüz" dediği iddiası doğru, diğer sözler kendisine ait değil
 28 Kasım 2019 10:31
Yazdır
'90 yıldır Atatürk'e tapınmakla meşgulüz

Haluk Bilginer'in 2014 yılı Haziran ayında Hürriyet Gazetesinden Cansu Çamlıbel'le yaptığı bir söyleşide "90 yıldır Atatürk'e tapınmakla meşgulüz" dediği iddiası doğru. Ancak, paylaşılan görselde yer alan diğer ifadeler kendisine ait değil. Sosyal medyada kendi görüşlerini paylaşan bir kullanıcının ifadelerinin Haluk Bilginer'in "90 yıldır Atatürk'e tapınmakla meşgulüz" sözüyle birlikte servis edildiği anlaşılıyor.

Ülkemiz sinemasının ünlü aktörlerinden Haluk Bilginer, bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Sevenleri gurur duydu, sevmeyenleri ise eski defterleri açtı. Bilginer'in 2014 yılında kullandığı ifadelerle kendisine tepki gösterenler oldu. Tabii ki bu hesaplaşmada dezenformasyonun izleri görülmese olmazdı.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Haluk Bilginer'in geçmişte verdiği bir röportajdan "90 yıldır Atatürk'e tapıldığı" vurgusunun ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Ancak, Haluk Bilginer'in verdiği demece eklemeler yapılarak, söylemediği sözlerin kendisine aitmiş algısının oluştu(ruldu)ğunu görüyoruz.

16 Haziran 2014 günü yayınlanan röportajdaki ilgili bölümü tam olarak şu şekilde:

Cansu Çamlıbel: "Türkiye'de kültür sanatla nasıl bir ilişkimiz var bizim?"

Haluk Bilginer: "Bizim kültürle olan ilişkimiz nesne ilişkisi. Bu saçmalıkları atlatmış, özgürleşmiş ve demokrasiyle yaşayan ülkelerde bu ilişki ihtiyaç. Sanatla ve kültürle olan ilişki kendini daha iyi hissetme ve doyum sağlama için. Bizdeyse direkt nesne ilişkisi. Şuradan bir örnek vereyim: "Tanıdın mı amcayı bak" diyor çocuğuna. E amca orada, sen ilk önce bir "Merhaba" desene. Yok, çocuğuyla konuşuyor siz orada masasınız. "Bir fotoğraf çekinebilir miyiz?" Çektirme ifadesine ne olduysa, Türkçe de bozulmuş! Çekindikten sonra da yüzünüze bile bakmadan gidiyor. Bir nesne var artık elinde: Bir ünlüyle fotoğraf. Ne olacak o fotoğraf? Yarın çöpe atılacak ondan eminim. İlişki bu. Eğlence. Bizim kültür sanat diye tarif ettiğimiz şeylerin yüzde 99'u eğlence endüstrisi. Hala ergeniz biz. Çünkü neden? Bizim babamız ölmedi hala da ondan. Hala yaşıyor. İçimizde!

91 yıldır adapte olamamışız. 91 yıldır güce tapıyoruz. Biz gücü çok severiz. Kendini güçlü gösteren herkese tapınırız. Bizim babalarımız da öyledir çünkü de ondan. Evde bir güç isteriz hep. Baba sendromudur o. Bir laf vardır çok severim; erkekler babaları öldükten sonra büyür."

Cansu Çamlıbel: "Kim o baba?"

Haluk Bilginer: "Ooooh ohoho... Oto-sansürlettirmeyin beni. Türkiye'nin babası. 90 yıldır bir tane."

Cansu Çamlıbel: "Yani, içimizdeki Atatürk'ü mü öldürmemiz lazım?"

Haluk Bilginer: "Atatürk'ü öldürmeyeceğiz. Atatürk'ü olduğu gibi anlamaya çalıştığımız zaman onu daha iyi analiz edebileceğiz. Atatürk'ü insan olarak anlayabileceğiz. İkon olmaktan çıkarıp, insan olarak anlamak gerekiyor. 90 yıldır sadece tapınmakla meşgulüz."

Cansu Çamlıbel: "AK Parti döneminde de böyle mi devam etti sizce?"

Haluk Bilginer: "E etmek zorunda çünkü aykırı olur tersi. Statükoyu bozarsanız iktidara da gelemezsiniz. Status quo! Bunu sadece Atatürk diye de geçiştiremeyiz. Bu, tamamıyla bir algı ve yaşama hali. Yaşama tutunma hali. Başka türlü tutunamıyoruz, bize hep bir baba lazım. Babasız olmuyor. Biz babalarımızı öldüremedik."

Malumatfurus.org sitesindeki değerlendirme için tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı
28 Kasım 2019 12:29		 MHP'den Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine tepki
28 Kasım 2019 12:08
'Ekonomi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı'
28 Kasım 2019 11:43		 '11 Fransız DEAŞ'lıyı aralık ayının başında Fransa'ya gönderiyoruz'
28 Kasım 2019 11:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi Komisyonda
28 Kasım 2019 10:00		 'Dünya tedavi için Türkiye'ye geliyor'
28 Kasım 2019 09:32
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
28 Kasım 2019 09:16		 'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
28 Kasım 2019 08:30
Bahçeli: Herkes hesabını 2023'e göre yapsın
28 Kasım 2019 08:11		 'Santimle gazilere' bürokrasi ayıbı
28 Kasım 2019 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:46 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Twitter'den hesap silinmesi uygulamasında geri adım12:29 - Askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerinin yargılanmasına başlandı12:26 - Görevden alınan HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanına tutuklama12:22 - Adliye memuru Milli okçu, şampiyonalara adliye koridorunda hazırlanıyor12:20 - 'Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira, asgari ücret teklifi bu rakam altında olamaz'12:17 - Batman'daki terör operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 30'a çıktı12:09 - Oyuncu Mehmet Aslan, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti12:08 - MHP'den Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine tepki12:05 - Gün ortası döviz fiyatları
11:47 - Asılsız ihbar mektubu yazdıran Başsavcı hakkında tazminat davası11:43 - 'Ekonomi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı'11:33 - Yargıtay'dan emsal karar! Müdürler fazla ücret alamayacaklar11:32 - Ünlü oyuncunun 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis11:29 - Kastamonu'da FETÖ şüphelisi tutuklandı11:28 - Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı11:28 - Karakaş: Yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürülmesi mümkün11:23 - '11 Fransız DEAŞ'lıyı aralık ayının başında Fransa'ya gönderiyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu resmen duyurdu... Yüzde 20 zam yapılacak
Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan görevinden alındı
Akçakale'den acı haber! 2 şehit, 2 asker 1 doktor yaralı
İl Müftülüğü: Cenazeye Diyanet görevlileri katılmadı
Personel alımlarındaki koordinasyon sorununu kim çözecek?
'Beyin göçü diye gidenlerin çoğu terörist'
Fakültede kontenjan aşıldı, rektör dekanı görevden aldı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu
200 PKK'lı Munzur Vadisinde kıstırıldı
Yıldırım düşmesinde, şehit asker sayısı 3'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
kolajen 1
veysel mutlu 2
concorde yanılımı 1
şu an çalan şarkı 2
25 kuruş 1
domat 2
meslek kodu 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 2
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 3
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi 29 İşçi Alacak
Çanakkale Tarım Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Merzifon Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kalekule Kafe 3 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 1 İşiçi Alacak
Ordu Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam