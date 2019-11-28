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Rabia Naz'ın çantasından 'ölmekten korkma' notu çıkmış

Giresun'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. TBMM Rabia Naz'ın Ölümünü Araştırma Komisyonu'na konuşan polis memuru, "Çantanın içerisinde bir şey buldum. Not, kitap değil. El yazısıyla yazılmış bir nottan bahsediyorum" dedi.
 28 Kasım 2019 10:38
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Rabia Naz'ın çantasından 'ölmekten korkma' notu çıkmış
Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre TBMM Rabia Naz'ın Ölümünü Araştırma Komisyonu'na konuşan, olayı başından beri takip edip araştıran polis memuru Ruhi Kalkan'ın tespitleri şöyle:

Kan İzi Bulamadık
Olay yerinde kan izi, herhangi bir trafik kazasıyla ilgili iz, emare, bir çarpma hızı, fren izi, hiçbir şey yok. Sadece yerde, beton zemin üzerinde bir ıslaklık. Her iki yerde de kan izi bulamamak beni çıldırttı. Olay yeri inceleme şubeden S.A. ile görüştüm. O da bana, daha önceden, benzeri bir olayda yani yüksekten düşen bir çocuğun düştüğü yerde de zerre kadar kan izinin olmadığını anlattı.

Çimler ezilmiş

İki nokta tespit ettik orada; bir, Rabia Naz'ın bulunduğu nokta, yaralı olarak arabaya alındığı nokta, artı, bir de binanın yan tarafında, bahçe içerisinde, 20 santim otların üzerinde bir ezilme. Çocuğun üzerindeki elbiselerde otlara benzer yeşilimsi izler gördüm çıplak gözle. Yine bulunduğu yerde gelir gelmez yüzünde sürtünme gibi çamur izi gördüm.

'Birkaç tane hap içeceksin'
Çantanın içerisinde bir şey buldum. Not, kitap değil. El yazısıyla yazılmış bir nottan bahsediyorum. A4 kağıdına el yazısıyla yazılmış notlar vardı. O notu savcıya da götürdüm. 'Birkaç tane hap içeceksin. Ölmekten bu kadar mı korkuyorsun? Annem kızar' gibi cümleler yazılı. Bu çocuk intihar nedir, az çok biliyor.

Kendi Bilgisayarında 'Mavi Balina' bulunamadı

Trafik kazası iddiasıyla sorumlu tutulan eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun, "Mavi Balina oynamış olabileceği" iddiasını da araştıran TBMM Komisyonu, polis memuru Kutlay Sevinç'e olayı sordu. Tutanaklara göre Sevinç, "Bilgisayarlarına falan baktık, Mavi Balina ile ilgili herhangi bir sonuç elde edilmedi" diye bilgi verdi.
Milliyet
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