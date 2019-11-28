Özel bankalar, vergi tahsilatı yapamayacak
|28 Kasım 2019 10:47
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Gelir İdaresi Başkanlığı özel bankalar üzerinden vergi tahsilatı uygulamasını 1 Ocak 2020 itibarıyla sonlandırıyor.
Bloomberg HT 'den Sefer Yüksel 'in haberine göre; dün Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sektördeki tüm özel bankalara konuyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderildi.
Bankalara gönderilen yazıda, özel bankaların, merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil her türlü kanal aracılığıyla yaptıkları vergi tahsilatı uygulamalarının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sona ereceği belirtildi. Bu tarihten itibaren özel banka müşteri olan mükellefler sadece GİB'in internet sitesi üzerinden, bankalarının kredi kartları ile vergi ödemesi yapabilecek.
Vatandaşlar ve kurumlar özel bankadan ödeyemeyecek
Öte yandan söz konusu yazının kamu bankalarına gitmediği, kamu bankalarının söz konusu uygulamadan muaf tutulduğu ifade ediliyor. Yani kamu bankalarının müşteri olan birey ve kurumlar, bu bankaların merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil tüm kanallarından vergilerini ödemeye devam edeceği öğrenildi. Özetle her türlü vergi ödemek isteyen vatandaşlar ya da kurumlar 1 Ocak sonrası vergilerini ya GİB'e ödeyecek ya da kamu bankaları aracılığıyla ödeyecek.
'Kamu bankalarına yönlendirir'
Üst düzey bankacılar, bu gelişmenin kendileri için sürpriz olduğunu, bu uygulama ile kamunun gelir toplama kanallarını azalttığını söylüyor. Mevcut uygulamada, vergi mükellefi olan tüm vatandaşların ve kurumların vergilerini, müşterisi olduğu bankanın kanallarından çok rahat ve hızlı bir şekilde ödediğini kaydeden bankacılar, yeni uygulamanın ile 1 Ocak birey ve kurumları kamu bankalarına yönlendireceğini belirtiyor.
Yaklaşık bir ay önceye kadar özel bankalara yapılan vergi ödemelerinin hesapta üç gün bekletilebildiğini, üçüncü gün sonunda ödemelerin GİB'e aktarıldığı bilgisini veren bankacılar, son bir aydır uygulamanın değiştiğini, bankaların ödenen vergileri hesaplarında bir gün tutabildiğini ifade ediyor.
Parasal olarak bu uygulamadan zaten bir fayda sağlamadıklarının altını çizen bankacılar, yeni uygulamanın kurumsal ve bireysel vergi mükellefler açısından zor olacağını sözlerine ekledi.
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