FETÖ, astsubay adayına 'gece lensiyle' taktik vermiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden M.P, astsubaylık okuluna girmek için 3,25 derece miyop rahatsızlığına rağmen örgütün talimatı ve parası ile taktırdığı ve sınavdan hemen önce çıkardığı gece lensi sayesinde sağlık raporu aldığını itiraf etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan jandarma astsubay M.P, emniyetteki ifadesinde örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Örgütle ilk olarak İzmir'deki FETÖ ile bağlantılı Körfez Dershanesi'nde tanıştığını belirten M.P, matematik öğretmeni ve ismini "Fatih" olarak bildiği kişinin kendisini "sohbetlere" davet ettiğini söyledi.

2013 yılında girdiği YGS'den aldığı puan çok düşük olduğu için herhangi bir yere yerleşemediğini ifade eden M.P, bu dönemde Fatih'in kendisine askeriyeye başvurmasını önerdiğini dile getirdi.

Ailesinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle jandarma ve deniz astsubaylığı sınavlarına başvurduğunu söyleyen M.P, Fatih'in kendisine "Biz cemaat olarak yardımcı olacağız, mülakatlarında ve sağlık raporlarında sıkıntı yaşamayacaksın." şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

- "Lensi sağlık mülakatına kadar kullandım"

Örgüt mensubunun gözünde sorun olduğunu söylediğini aktaran M.P, şunları kaydetti:

"Gözümde 3,25 miyop vardı. Kendisi bana hiç sorun olmayacağını söyledi. Sağlık raporu almaya gitmeden bir ay önce İstanbul'da bulunan özel bir hastanenin göz kliniğinden randevu almamı söyledi. Doktorun yanına girdiğimde 'Gece lensi taktırmak istediğini söyle.' dedi hatta 'Doktora polislik sınavlarına gireceğini söyle, sıkıntı olmaz.' dedi. Ben de doktora 'Polislik sınavlarına gireceğim için bunu taktırmak istiyorum.' dedim ve hiçbir sıkıntı yaşamadan lensi bu hastaneden temin ettim. Bu hastaneye gelmeden 'Fatih' isimli şahıs bana bin lira kadar verdi ve 'Bu parayla bütün işlemlerini hallet ve lensi al.' dedi. Bana verilen bu para örgütün parasıydı.

Sağlık mülakatına kadar bu lensi kullandım, mülakata girmeden önce lensi çıkardım ve o zaman da çok şaşırmıştım, gözümde yapılan ölçümlerden sonra doktor, 'Bir sıkıntı çıkmadı, geçebilirsin.' dedi. Ben bu kadar bana fayda edeceğini düşünmemiştim."

- "Mülakata erken git"

İfadesinde Fatih'in kendisini "Sözlü mülakata tarihinden önce git, senin için iyi olur." diyerek yönlendirdiğini anlatan M.P, aldığı taktik ve yönlendirmelerle Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmeyi başardığını belirtti.

Örgütte "Burak" kod adını kullandığını, okulda eğitime başladıktan sonra da "Fatih" isimli şahsın kendisini ankesör ya da büfe olabileceğini düşündüğü sabit hattan aradığını, buluşacakları yerin adreslerini bildirdiğini ifade eden M.P, örgütle ilişkisini kestiği 2014 yılı sonlarına kadar hep aynı yöntemle arandığını söyledi.

Şüpheli M.P, 19 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.