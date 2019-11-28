DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı
Ankara TEM ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'unu gözaltına aldı
|28 Kasım 2019 11:02
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Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 10 zanlıdan 9'u yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde bazı kişilerin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde il genelinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'unu yakaladı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
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