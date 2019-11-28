İşlem yapan motosikletli polise bir başka motosikletli polis çarptı: 2 polis yaralı
|28 Kasım 2019 11:16
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İşlem yapan motosikletli polise bir başka motosikletli polis çarptı: 2 polis yaralı
Motosikletli polisler, yol kenarında işlem yapan polislerin motosikletine çarptı İSTANBUL
- Beykoz Kavacık'ta seyir halinde olan motosikletli polis ekibi, o sırada durdurdukları plakasız araca işlem yapan başka bir polis ekibinin motosikletine duramayarak çarptı. Motosikletten düşüp yola savrulan iki polis memuru yaralandı. Kaza, Beykoz Kavacık mevkiinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında dün akşam 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli Şahin diye bilinen trafik ekibi, trafikte plakasız seyir halinde olan vatandaşı durdurarak yol kenarında işlem yapmaya başladı.
O sırada yolda seyir halinde olan bir başka trafik ekibi, yol kenarında park halinde olan polisleri fark ederek son anda fren bastı. Motosikletli polis ekibi, duramayarak işlem yapan polis ekibinin motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru motosikletten düşerek yola savruldu. Kazada yola savrulan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesine götürüldü.Kaza sonrası tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir görgü şahidi ise ani fren sonrası motosikletli polislerin diğer motosikletli polise çarptığını söyledi.
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