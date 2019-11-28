Gram altın 270 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 270,2 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 270,3 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 270,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.456,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Analistler, bu adımın ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser havayı olumsuz etkileyebileceğini, dolayısıyla risk iştahının görece azalabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomi ve tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.