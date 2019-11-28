Bakanlık, İmar denetçisi sayısını artırıyor
|28 Kasım 2019 11:20
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- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmayla mücadele için ülke genelinde görev yapan 2 bin 100 imar denetçisine 1000 kişi daha eklenecek.
AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmayla mücadele etmek üzere sahada görevlendirilen imar denetçilerine yenilerinin eklenmesi için eğitim çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, merkez ve taşra teşkilatında görevli en az 3 yıl mesleki deneyimi olan, mimar, inşaat, makine, elektrik, elektrik-elektronik, harita ve çevre mühendisleri ile şehir plancısı ve en az dört yıllık hukuk fakültesi mezunları arasından 1000 kişi imar denetçisi olmak üzere seçildi.
Eğitimleri devam eden denetçi adayları, eğitim süreçlerinin tamamlamalarının ardından "denetçi belgesi" alarak 2020 yılının ilk aylarında sahaya çıkacak. Bu çerçevede, uzman ve deneyimli personelin katılımıyla ilk eğitim programı Antalya'da düzenlendi.
Eğitimlerini tamamlayan denetçilerle birlikte kaçak yapılaşmayla mücadele edecek imar denetçisi sayısı 3 bin 100'e ulaşacak.
Denetçiler, şehirlerin yapı yoğunluğuna ve ihtiyaca göre 81 ilde görevlendirilecek. Bu kapsamda Bakanlık, İstanbul, İzmir, Muğla, Kocaeli ve Trabzon'u sıkı takibe aldı. İmar denetçileri kaçak yapılaşmaya göz açtırmamak için 7 gün 24 saat sahada olacak.
İstanbul'da 64 olan denetçi sayısı yıl sonuna kadar 100'ün üzerine çıkarılacak. Ülke genelinde en çok imar denetçisi İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Ankara, Adana, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ'da bulunuyor.
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